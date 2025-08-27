En Cuál es tu Pedido, el episodio de hoy nos dejó más que un antojo. Todo comenzó con un momento lleno de romanticismo cuando Tony Cam, imitador de Sandro, sorprendió a Nelly Rossinelli al interpretar una canción de Leonardo Favio. Al llegar a la palabra “rosa”, cambió de voz, se convirtió en Sandro y, como en sus mejores días en Yo Soy, le regaló varias rosas en vivo.

Pero la verdadera “revancha” llegó minutos después, cuando Jairo Tafur, su compañero y amigo, reveló en pleno programa que Tony tiene una gran fobia: el pescado. Sin piedad, eligió un pescado a lo macho como su plato para retarlo en la cocina.

Tony, entre bromas y gestos de “traición”, exclamó: “¡Nunca más canto con Jairo!”, aunque dejó claro que todo era parte del show.

La sorpresa del día fue el talento oculto de Jairo Tafur, quien dejó a un lado su imitación de Dyango para demostrar que también puede hacer las voces de Ana Gabriel y Vicky Carr. Los presentes quedaron impresionados: “¡Le sale igualito!”, comentaron mientras él se lucía, entre humor y talento puro.

Y aunque todo comenzó como una broma, el final fue digno de un chef: Tony Cam obtuvo 5 estrellas en su preparación, dejando satisfecho a Jairo, quien no dudó en reconocer que el plato estuvo delicioso, incluso si venía con “pescadito incluido”.

¿Qué nuevas imitaciones o retos nos esperan en el próximo episodio? ¿Tony y Jairo seguirán con su divertida “rivalidad”? No te lo pierdas en Cuál es tu Pedido.

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

