La edición de hoy de Cuál es tu Pedido estuvo cargada de risas, confesiones y mucha complicidad entre Rossy War, Nelly Rossinelli y la comensal del día, Ana Kohler.

Uno de los pasajes más emotivos llegó cuando la cantante de tecnocumbia reveló que este año cumplirá 40 años de casada, confesando que el secreto de su matrimonio ha sido el amor, el respeto y la comunicación. “Yo te puedo aguantar dos horas sin estar con mi esposo, pero después ya lo extraño, lo necesito”, dijo entre risas.

La jornada también regaló momentos divertidos gracias a Ana Kohler, quien improvisó en vivo una canción para Rossy War, adaptando el clásico “El hombre que yo amo” con una letra graciosa sobre el lomo que esperaban en la cocina: “El lomo que esperaba nunca está llegando, en manos de Rossy es una ricura…”.

Finalmente, la emoción se apoderó de la mesa cuando Ana degustó el plato preparado por su colega y amiga y le otorgó la máxima calificación: “No es porque sea mi amiga, pero habiendo cocinado apurada y con los nervios, está muy rico. No le puedo dar ni más ni menos que un cinco”. Entre abrazos y aplausos, Rossy War celebró sus merecidas 5 estrellas.

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

