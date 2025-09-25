En el más reciente capítulo de “Cuál es tu pedido”, la cocina se convirtió en un escenario lleno de humor con la participación de Miguel Vergara y Zumba. Ambos, recordados por su paso por El Gran Chef Famosos, llegaron dispuestos a sorprender a Pochita con una deliciosa papa rellena, pero lo que más destacó fueron sus ocurrencias.

Uno de los momentos más comentados se dio cuando Zumba recordó su infancia y confesó: “De niño me iba al teatro y bailaba por dos soles”, además de compartir un mensaje inspirador sobre la importancia de prepararse y dar lo mejor en el escenario.

La risa llegó con fuerza cuando Miguel interrumpió para bromear y le dijo: “Ponerse pelo, también… admite que eres pelón”, provocando carcajadas en todo el set.

Pero eso no fue todo. Durante la preparación, Vergara sorprendió a todos al robar dos papas del bowl de su compañero, situación que Zumba descubrió al instante. La repetición en pantalla dejó en evidencia la travesura, obligando al actor a devolver los ingredientes.

Con bromas, recuerdos y complicidad, este episodio dejó claro que más allá de la cocina, lo que importa es el buen humor y la diversión.

¿Viste la travesura de Miguel? ¿Qué otro secreto revelará Zumba en los próximos programas?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

Todos los capítulos de "¿Cuál es tu pedido?" con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe

