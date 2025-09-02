Hoy, en Cuál es tu Pedido, los momentos más divertidos y emotivos se vivieron entre bromas, recuerdos del pasado y risas. El programa tuvo de todo: desde una divertida discusión entre Mónica Torres y Anthony Chávez hasta una revelación inédita sobre la eliminación de Sumaq en El Gran Chef Famosos.

Ambos revivieron viejas anécdotas de su paso por El Gran Chef Famosos y, aunque las bromas fueron el centro de la conversación, también hubo espacio para una reflexión sobre la competencia y la amistad. Anthony, al recordar su eliminación junto a Sumaq, relató cómo Nelly Rossinelli lo sorprendió con una pregunta que, según él, nunca olvidará: “¿Te quieres ir de la competencia?“, una pregunta directa que, según Anthony, lo hizo reflexionar y tomar fuerza.

Por otro lado, el momento más esperado de la jornada llegó cuando Anthony Chávez presentó su plato para Mónica Torres, la comensal especial del día. Mónica, conocida por su humor y sinceridad, no dudó en mostrar sus caras divertidas al probar el plato de su amigo Anthony. “Nunca había probado un plato con tantos ingredientes y que no sepa a nada“, dijo entre risas, causando las carcajadas de todos en el set. Pero Mónica no dejó de dar su opinión: “Le pondría 4 estrellas“, dijo mientras hacía gestos de picor, sin poder contener su risa.

“Me gustó que lo haya hecho mi amigo para mí”, señaló Mónica, haciendo reír tanto a Nelly Rossinelli como a Anthony Chávez, quienes no pudieron evitar disfrutar del humor espontáneo de la actriz.

