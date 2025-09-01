En el último episodio de Cuál Es Tu Pedido, Bruno Cavassa y El Tanque Arias protagonizaron una entretenida competencia de fútbol y cocina que dejó a todos expectantes. La dinámica comenzó con preguntas relacionadas al fútbol, donde ambos demostraron sus conocimientos deportivos.

Bruno Cavassa, siempre sereno, acertó con el gol de Gianluca Lapadula contra Ecuador, mientras que El Tanque Arias también dio en el blanco al recordar los goles de Paolo Guerrero y André Carrillo en el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, no todo fue fácil: Cavassa falló una pregunta sobre los campeonatos de Sporting Cristal, mientras que El Tanque cometió dos errores. Esto generó que se le agregaran un toque extra de mayonesa y salsa golf al plato preparado por el Tanque.

A la hora de la calificación, Bruno Cavassa no dudó en calificar el plato del Tanque: “Le doy 5 estrellas”, destacando lo bien logrado del plato. A lo que añadió con entusiasmo: “El Tanque se la llevó fácil”. Con esta victoria, El Tanque Arias fue el gran protagonista del día, recibiendo felicitaciones por parte de todos.

¿Quién será el próximo en sorprender con su habilidad culinaria y sus conocimientos deportivos? ¡No te pierdas el siguiente episodio de Cuál Es Tu Pedido!

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

