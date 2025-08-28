En una edición cargada de sabores, bromas y momentos inesperados en Cuál es tu Pedido, El Chino Paz finalmente probó el tan esperado estofado de Mónica Chang. Tras haber elevado la exigencia durante la preparación, incluso pidiendo guarniciones “nivel Dubái”, llegó el momento decisivo: la degustación.

“En Cuál es tu Pedido, El Chino tuvo que calificar el estofado preparado por Mónica Chang”, y la tensión se sentía en el aire. Pero para sorpresa de muchos, el veredicto fue más que favorable: “El arroz y el estofado han hecho un buen match, siento que se complementan bien”, dijo El Chino, con tono analítico.

Acto seguido, soltó la frase más esperada: “Yo le pongo cinco estrellas”, lo que generó una inmediata celebración en la cocina por parte de Nelly Rossinelli y Mónica Chang, quienes habían puesto todo su esfuerzo en el platillo.

¿Será este el primer 5 de muchos o simplemente Mónica superó las expectativas? No te pierdas más momentos como este en Cuál es tu Pedido, parte del universo de Ponte en la Cola.

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR