En el episodio de hoy de Cuál es tu Pedido, las risas, las ocurrencias y una causa limeña fueron las protagonistas. Diana Sánchez aceptó el reto de cocinarle a su amiga y compañera de Yo Soy 2025, Jely Reátegui, y aunque parecía una tarea sencilla, el camino estuvo lleno de sorpresas.

Todo comenzó entre ollas, ingredientes y anécdotas, pero el momento más inesperado ocurrió cuando Nelly Rossinelli interrumpió la cocina con una frase que cambiaría todo: “Es hora de las Culinanzas”, activando una ronda de adivinanzas gastronómicas entre las amigas. El premio: una limonada frozen con fresas para Jely.

Más adelante, Diana tuvo que improvisar cuando el motorizado llegó antes de tiempo a recoger el pedido. Sin dudarlo, intentó distraerlo: “Qué manos tan grandes”, le dijo mientras sostenía sus manos, seguido de un atrevido “¿Puedo subirme a tu moto?”. La escena fue tan divertida como inesperada, y le permitió ganar valiosos minutos para terminar su plato.

Finalmente llegó la esperada degustación y calificación final. Al probar la causa, Nelly Rossinelli comentó emocionada: “La causa es una de mis preparaciones favoritas”, mientras que Diana se mostró contenta con su resultado. Sin embargo, olvidó un pequeño detalle: Jely le había pedido una porción del cartílago de pollo, algo que no fue incluido.

A pesar de ello, Jely no dudó en probar el plato y lo elogió: “El limón, la sal y la palta están en su punto”, afirmó satisfecha. Luego añadió: “El pollo está muy bien”, y sorprendió a todos otorgando cinco estrellas, uno de los puntajes más altos de toda la temporada.

¿Te perdiste el capítulo de hoy? ¿Cuál habría sido tu calificación para la causa de Diana? No dejes de revivir este episodio lleno de sabor, ocurrencias y amistad en Cuál es tu Pedido.

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR