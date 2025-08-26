César Ritter y Daniel Menacho invadieron la cocina de Nelly Rossinelli para el nuevo programa de “¿Cuál es tu pedido?”. El exparticipante de “El Gran Chef Famosos” y el actor de “Eres mi bien” asumieron el gran reto y le hicieron frente a cada uno de los obstáculos.

Daniel era el comensal y le pidió a su colega César que le prepare un picante de cuy. Entre retos y con el tiempo en contra, el actor tuvo que resolver para terminar el plato a tiempo, empacarlo y mandarlo por delivery,

¿Qué tal habrá resultado el picante de cuy de César Ritter? ¿Qué calificación le dio Daniel Menacho? ¡Dale clic al video ubicado en la parte superior de esta nota y mira el nuevo episodio de “¿Cuál es tu pedido?”.

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

