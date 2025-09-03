En una divertida edición de Cuál es tu Pedido, la cantante Estrella Torres fue la comensal estrella del día y no dudó en poner a prueba tanto el talento culinario como la paciencia de su gran amigo, Bryan Arámbulo, quien asumió el reto de prepararle nada menos que un riquísimo ají de pollo.

Todo comenzó con alegría y buen humor, pero con el pasar de los minutos y al ver que su plato no llegaba, Estrella se impacientó y lanzó su famoso pedido: “¡Quiero que le agreguen arroz!”. Fue entonces que Nelly Rossinelli, propuso un duelo inesperado: un enfrentamiento musical entre los dos artistas. Si Estrella ganaba, recibiría su arroz. Si perdía, se quedaba con el plato tal cual.

El duelo estuvo cargado de nostalgia y risas, con canciones como “La Escobita”, “Elsa”, “La gata bajo la lluvia” y más. Finalmente, Estrella se coronó como ganadora, y Bryan tuvo que prepararle su arroz extra.

Pero el momento más comentado llegó en la degustación. Tras probar el ají de pollo, Estrella lanzó una sincera crítica: “Bryan, te amo con todo mi corazón, pero NO me gustó”, dijo mientras volvía a probar el plato. A lo que Bryan, con una sonrisa resignada, respondió: “Su paladar es demasiado exigente”.

A pesar de todo, logró tres estrellas por su esfuerzo en la cocina. Y entre bromas, cerró el momento diciendo: “Ni más le cocino”, desatando carcajadas en el set.

¿Qué otro famoso se animará a probar suerte en la cocina? ¿Lograrán complacer a sus exigentes comensales? No te pierdas lo que viene en Cuál es tu Pedido, donde los sabores y las emociones nunca faltan.

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

