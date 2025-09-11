Durante su visita a “Cuál es tu pedido”, las actrices han demostrado la complicidad que mantienen desde las grabaciones. En medio de la charla con Nelly Rossinelli, Andrea bromeó diciendo: “Tengo que darle rápido la comida porque sino mi bendición se queja”, lo que provocó las risas en el set.

Por su parte, la joven actriz aclaró el origen del apodo que las ha acompañado desde la teleserie: “Nosotros tenemos la misma edad, pero en la novela ella asumió el papel de madrastra y comenzó a decirme que yo era su hijita, su retoño”, explicó entre risas.

Esta dinámica divertida y cercana fue celebrada por el público, que no dejó pasar los gestos de cariño y complicidad que ambas intérpretes compartieron durante la transmisión.

¿Será que esta amistad seguirá regalándonos más momentos así? ¿Cómo continuará la relación entre estas dos talentosas actrices fuera de cámaras? No te pierdas los próximos episodios de “Cuál es tu pedido”.

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

