Nelly Rossinelli estrena su nuevo programa “¿Cuál es tu pedido?” este lunes 25 de agosto con dos invitados de lujo: Pedro Pablo Corpancho y Franco Cabrera. El chico del react en vivo de “Yo Soy” vía YouTube y el conductor del programa de imitación afrontan un nuevo reto.

“Nelly, gracias por invitarme, felicidades por tu programa nuevo. Qué linda está toda la cocina, qué lindo se ve todo”, agradeció Pedro Pablo al enlazarse en vivo con la cocina de Nelly.

En tanto, Franco Cabrera llegó con la energía al tope para cocinar el plato solicitado por Pedro Pablo: chanfainita.

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

