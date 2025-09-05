En un nuevo episodio de Cuál es tu Pedido, Connie Chaparro llegó como la comensal estrella y fue recibida con cariño por Patricia Portocarrero, quien tenía la misión de cocinarle unos ricos anticuchos.

Mientras se desarrollaba la preparación, también se cocinaban recuerdos, y no faltaron las risas y las anécdotas. Durante la charla, Nelly le preguntó a la actriz: “¿Cómo eran tú y Connie cuando se conocieron?”, a lo que Patricia respondió entre risas: “Éramos la pareja de baile del momento”, recordando esos años en los que compartían salidas, pasos de baile y muchas aventuras.

“Teníamos nuestro grupo, la pasábamos mostro”, agregó con una sonrisa, revelando que la amistad entre ambas tiene raíces profundas y llenas de complicidad. A lo que Connie añadió con entusiasmo: “Hacemos nuestros karaokes”, evocando esas reuniones donde la música y las risas eran protagonistas.

¿Será esta la receta secreta de su amistad? ¿Seguirán cocinando más anécdotas entre fogones y canciones? No te pierdas lo que viene en los próximos episodios de Cuál es tu Pedido.

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR