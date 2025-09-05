En el más reciente episodio de Cuál es tu Pedido, las amigas inseparables Connie Chaparro y Patricia Portocarrero volvieron a compartir pantalla en un encuentro lleno de recuerdos, carcajadas y anticuchos.

Connie fue la comensal estrella, mientras que Patricia, con ayuda de Nelly Rossinelli, fue la encargada de cocinar. Desde el arranque, la química entre ellas inundó la cocina del programa, como suele pasar cada vez que se cruzan en Cuál es tu Pedido.

Mientras sonaba la música, Patricia le preguntó divertida: “¿Tú eres de las que cocina con música?”, pero no esperó respuesta y se corrigió sola entre risas: “Ah no, tú no cocinas”.

Connie, entre risas, no se quedó atrás: “Yo compro en el grifo, como tú. Yo comí pan con queso toda mi época escolar”, respondió sin filtros, y añadió: “Por eso a mi hijo le estoy enseñando desde ahora para que sea independiente”.

Pero la actriz no se guardó la réplica y remató entre carcajadas: “Ella dice que le va a enseñar a su hijo y bien que lo ha puesto a trabajar para pagar las cuotas de la casa”, dijo, y acto seguido apagó el monitor desde el cual se podía ver a Connie, desatando la risa de todos.

¿Qué otras bromas y verdades a medias se dirán estas amigas frente a cámaras? ¿Qué pasará en el siguiente plato que les toque compartir? No te lo pierdas en los próximos episodios de Cuál es tu Pedido.

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

