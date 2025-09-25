Sin ninguna duda, Zumba es uno de los personajes más queridos del espectáculo peruano y su paso por El Gran Chef Famosos dejó una huella imborrable, especialmente en la conductora de “Cuál es tu pedido”, Nelly Rossinelli.

El popular ex chico reality fue invitado al programa para cocinar junto a Miguel Vergara y sorprender a Pilar Delgado, más conocida como Pochita. Desde su ingreso al set, las bromas no faltaron. “Es especialista en baile, demostró su sazón en El Gran Chef Famosos, no sé qué tipo de sazón, pero al menos las risas no faltaron”, comentó entre risas la conductora al presentarlo.

Pero lo más llamativo llegó cuando Rossinelli recordó su experiencia en el reality culinario y no dudó en confesar: “Yo pensé que con Zumba había probado los peores platos, pero con él se dan”, generando carcajadas entre los presentes.

El ambiente de camaradería, risas y complicidad marcó el inicio de esta edición, donde los invitados demostraron que más allá de la cocina, lo importante es el buen humor.

¿Estás de acuerdo con lo que dijo Nelly sobre los platos de Zumba? ¿Qué más nos sorprenderá en los próximos episodios? No te pierdas “Cuál es tu pedido”.

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

