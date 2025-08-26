Nelly Rossinelli se concentró en la conversación con César Ritter y se distrajo por completo de la papa que estaba cocinando en su hornilla. El olor a quemado inundó la cocina y, cuando se dio cuenta, ya era muy tarde para salvarla.

“Hay algo que se quema”, dijo Nelly, yendo inmediatamente a la cocina de César, pero ahí se dio cuenta que el olor no provenía de esa estación. “¿Qué se está quemando? ¿mi arroz? ¿mi papa?”, gritó Daniel desde su casa.

Así que la “mamá de los pericotitos” regresó a su cocina y se dio con una sorpresa: “¡Es la mía! ¡Se quema la papa! Me he puesto muy sentimental. Se evaporó el agua”.

Desesperado por lo que comería, Daniel Menacho reclamó ante las cámaras: “En todas las temporadas de El Gran Chef nunca se le ha quemado nada a Nelly y viene a quemarse justo cuando me tienen que dar a mí de comer”.

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

