César Ritter retó a Nelly Rossinelli a interpretar una escena dramática, mientras cocinaban el picante de cuy en el nuevo episodio de “¿Cuál es tu pedido?”.

La “mamá de los pericotitos” lo dudó por un momento, pero terminó aceptando. Así que, entre la conversación, se inventaron un drama entre mamá e hijo.

¡Mira el sketch completo de Nelly Rossinelli y César Ritter en el video ubicado en la parte superior de esta nota!

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR