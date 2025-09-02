En Cuál es tu Pedido, Mónica Torres y Anthony Chávez revivieron viejas tensiones. Ambos participaron en El Gran Chef Famosos, donde la popular Nelly Rossinelli era jurado, y ahora, en este nuevo programa, Nelly está al mando como conductora. En esta ocasión, Anthony Chávez debía preparar un plato especial para Mónica Torres, quien era la comensal del día.

Mientras esperaba su plato, Mónica comenzó a inquietarse por la demora de Anthony y, entre risas, comentó: “Nelly, veo que estás sufriendo con el joven“. A lo que Anthony respondió con un toque de humor: “¿Perdón? ¿La reina de los beneficios está juzgando al rey de los repechajes? Me parece que esto es un enfrentamiento“.

Ante este comentario, Mónica, sin perder la compostura, le recordó: “Solo te haré recordar que un repechaje en El Gran Chef Famosos lo pasaste en primer lugar gracias a mí“.

Nelly Rossinelli, quien estaba disfrutando de la conversación, no dudó en añadir una broma sobre su etapa en El Gran Chef Famosos: “Creíamos que ibas a ser el primero en irte, y lo fuiste, pero regresaste e hiciste buenos platos“, dijo entre risas.

Cuál es tu pedido, ¿quién crees que ganó este pequeño enfrentamiento entre Mónica y Anthony? No te pierdas el programa para ver cómo continúa este divertido intercambio.

