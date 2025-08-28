Un susto en plena grabación de Cuál es tu Pedido alertó a todo el equipo cuando Mónica Chang sufrió una quemadura en vivo durante una preparación junto a Nelly Rossinelli. Todo transcurría con normalidad hasta que un descuido frente a la olla encendida la llevó a gritar: “¡Ay, Dios, casi me quemo! ¡Casi ocurre un accidente!”.

La tensión se sintió de inmediato en el set. Nelly, visiblemente preocupada, reaccionó al instante: “¡Cuidado, cuidado, te me quemes! ¿Estás bien?”. Aunque Mónica intentó restarle importancia, confirmó el incidente: “Me quemé un poquito”, dijo mientras intentaba continuar con la grabación.

“¿Paramédico, paramédico?”, se escuchó decir en broma a El Chino. Afortunadamente, no fue necesario activar el protocolo médico: “No, no. Ya estamos muy bien”, aseguró la periodista, aunque reconoció que la zona afectada se enrojeció: “Se me ha puesto rojo”.

El momento también dio pie a una reflexión inesperada: “En una comisión como periodista conocí a una persona que se estaba quemando. Le salvé un poco las piernas sino su quemadura hubiera sido muy grave”, contó Mónica, revelando que ese hecho le cambió la vida. “Esa fue la persona que me metió al mundo de las joyas”, añadió.

¿Fue solo un susto o habrá consecuencias mayores? No te pierdas este momento de tensión y anécdotas en Cuál es tu Pedido, parte del universo de Ponte en la Cola.

