En el último programa de “Cuál es tu pedido”, Zumba y Miguel Vergara se unieron en la cocina de Nelly Rossinelli para preparar una deliciosa papa rellena que sorprendió a la querida Pochita.

Durante la preparación, el popular bailarín recordó con nostalgia su infancia y compartió algunos detalles de su vida artística. “De niño me iba al teatro y bailaba por dos soles”, comentó. Luego añadió: “Me gusta mucho actuar, cantar y bailar, no soy el mejor en ninguno, pero creo que lo más importante es mantenerse”. Finalmente, cerró su reflexión con un mensaje motivador: “Uno debe prepararse, invertir en uno mismo para dar el mejor show y cuando estoy en un escenario doy todo de sí”.

Justo en ese momento, su compañero no dudó en bromear para arrancar carcajadas: “Ponerse pelo, también”, lanzó Miguel, antes de rematar con: “Admite que eres pelón”, lo que desató las risas en el set.

¿Te imaginabas a Zumba recordando de esta forma sus inicios? ¿Qué otras ocurrencias traerán estos invitados en la cocina? No te pierdas los próximos episodios de “Cuál es tu pedido”.

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

