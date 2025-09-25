En el último programa de “Cuál es tu pedido”, las carcajadas estuvieron aseguradas con la presencia de Miguel Vergara y Zumba en la cocina de Nelly Rossinelli. Ambos se juntaron para preparar una deliciosa papa rellena dedicada a Pilar Delgado, más conocida como Pochita.

Los ex participantes de El Gran Chef Famosos, recordados por ser considerados entre los menos hábiles en la cocina, volvieron a demostrar su chispa y ocurrencias. En medio de la preparación, mientras el popular bailarín cocinaba sus papas, Miguel aprovechó un descuido para sustraer dos del bowl de Zumba y colocarlas en el suyo.

El momento no pasó desapercibido. “¡Oye, esas son mis papas!”, reclamó el ex chico reality al notar la jugada. Para aclarar la situación, revisaron la repetición junto a la conductora y finalmente, entre risas, Vergara tuvo que devolverle los ingredientes a su compañero.

¿Crees que Miguel planificó esta travesura? ¿Qué otras bromas veremos en la cocina? No te pierdas los próximos episodios de “Cuál es tu pedido”.

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

