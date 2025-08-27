En Cuál es tu Pedido, Jairo Tafur demostró que su talento va mucho más allá de Dyango. Durante un divertido momento en la cocina, se reveló que el imitador también domina las voces de Ana Gabriel y Vicky Carr, dejando a todos con la boca abierta.

“¿A Jairo qué otro personaje le sale aparte de Dyango?”, preguntaron curiosos. “A él le sale también Ana Gabriel,” revelaron. “¿De verdadcito?”, “Sí, de verdad… Ana Gabriel y Vicky Carr”, aseguraron con entusiasmo, generando una ola de expectativas.

“¿Pero hace las voces así de mujer?”, consultaron entre risas. “Las dos voces de mujer. A él le encanta”, insistieron, provocando aún más intriga entre los presentes. No faltó quien lo llamara en vivo: “Lo voy a llamar solo para que lo haga.”

Lo siguiente fue un show inesperado. Con su talento vocal intacto y mucho carisma, Jairo Tafur interpretó las voces femeninas a la perfección. “¡Esa voz!”, “Esa le sale mejor que tu voz”, comentaron entre carcajadas. “La mujer barbuda, mira. Le pone peluca y yo creo que…”, “Me equivoqué, perdón, ¡me equivoqué!”, añadió entre risas el propio artista mientras cerraba su actuación con una sonrisa.

¿Volverá Jairo con una versión completa de Ana Gabriel o Vicky Carr? ¿Veremos más imitaciones inesperadas en los próximos retos? No te pierdas lo que se viene en Cuál es tu Pedido.

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

Todos los capítulos de "¿Cuál es tu pedido?" con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe

