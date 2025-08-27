En Cuál es tu Pedido, Jairo Tafur sorprendió a todos con su elección: “¡Pescado a lo macho!”. Lo que parecía un plato más dentro del reto, terminó revelando un trauma profundo de Tony Cam, quien no pudo ocultar su incomodidad desde el primer momento. “¿Cómo me hacen esto sabiendo que le tengo fobia al pescado?”, expresó visiblemente afectado.

El imitador no tardó en contar la historia detrás de su temor: “Yo tenía ocho años. Nadaba en la quebrada con mis primas en Chulucanas, y de pronto sentí que algo me rodeaba. Era un mar de pescados muertos. Habían dinamitado el río y terminé nadando entre escamas y cuerpos.” Esa experiencia, explicó, le dejó una fobia tan intensa que ni siquiera puede ver un pescado, vivo o muerto.

Entre bromas, Tony confesó: “Nunca más le vuelvo a contar mis debilidades a mis amigos”, generando risas entre el equipo. Pero el momento no terminó ahí. Le preguntaron directamente si sentía que esto había sido una especie de provocación, y Jairo respondió con picardía: “Yo soy de Iquitos, ¡y allá comemos pescado todos los días! Te lo puse fácil, si no te hubiera pedido una patarashca.”

Este intercambio dejó en claro que en Cuál es tu Pedido no hay espacio para ocultar nada: ni miedos, ni secretos, ni pasados.

¿Fue una simple broma o una venganza disfrazada de menú? ¿Qué otro pedido inesperado veremos en el próximo episodio? No te lo pierdas en Cuál es tu Pedido.

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR