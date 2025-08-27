En Cuál es tu Pedido, la nostalgia, el talento y un toque de romanticismo se unieron cuando Tony Cam interpretó una popular canción de Leonardo Favio. Todo parecía ir como siempre, hasta que escuchó la palabra “rosa” y, como por arte de magia, se transformó en Sandro, regalándole varias “rosas” a Nelly Rossinelli, al mismo estilo que lo hacía en Yo Soy.

La reacción de Nelly fue inmediata: risas, sorpresa y alegría. El momento fue tan encantador como inesperado, y le dio pie para una pregunta clave: “¿Siempre desde niño te gustó la música del recuerdo?”

“Siempre, siempre me gustó la música del recuerdo,” respondió Tony, dejando ver que su amor por ese género viene de casa. “Mi papá acompañaba a grandes artistas de la música del recuerdo y me llevaba de gira con ellos.”

Tony Cam confesó que creció escuchando a íconos como Homero, Jimmy Santi e incluso Iván Cruz. “Toda esa música formó parte de mi infancia”, explicó mientras recordaba con cariño sus primeros acercamientos al bolero, la balada y los clásicos del ayer.

¿A quién más sorprenderá Tony con sus imitaciones? ¿Nacerá una nueva dupla entre él y Nelly Rossinelli? Descúbrelo en el próximo episodio de Cuál es tu Pedido.

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

