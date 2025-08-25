Franco Cabrera llegó hasta la ronda FINAL de “El Gran Chef Famosos” y fue invitado al gran estreno de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli para demostrar esa destreza que tiene en la cocina. Pero, al intentar prender las hornillas, falló de manera rotunda.

“Ahorita voy a hacer el arroz, vas a ver qué bien me va a quedar. Además, yo sé cómo prender esto”, aseguró Franco segundos antes. Pero, al intentar controlar la llama, el fuego se encendió.

“¡No te me incendies ahí!”, gritó Nelly Rossinelli desde el otro lado de la cocina. “Todo bien”, aseguró Franco.

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR