En una nueva edición de Cuál es tu Pedido, Estrella Torres llegó como la comensal estrella del día, mientras que su gran amigo Bryan Arámbulo se puso el mandil para cocinarle su plato favorito. Pero no todo salió como esperaban. Con el pasar de los minutos y ante la demora del pedido, Estrella se mostró impaciente y pidió algo muy específico: “¡Quiero que le agreguen arroz a mi plato!”. Fue entonces cuando la conductora Nelly Rossinelli decidió intervenir y lanzar un reto inesperado: un duelo musical.

“Para aceptar o rechazar tu pedido, van a tener que enfrentarse en un duelo de canciones”, dijo Nelly, desatando risas y nervios en ambos artistas. Si Estrella ganaba, recibiría su adicional de arroz. Si Bryan triunfaba, el plato quedaba tal cual.

El desafío fue intenso. Sonaron canciones como “La Escobita”, “La gata bajo la lluvia”, “Elsa” y “El hombre que yo amo”, y ambos dieron lo mejor de sí cantando y adivinando cada tema a toda velocidad. Finalmente, Estrella Torres se impuso y celebró entre risas su victoria: “¡Ahora sí quiero mi arroz bien servidito!”, exclamó triunfante.

¿Te imaginaste a Estrella Torres y Bryan Arámbulo enfrentándose en un duelo musical por un plato con arroz? ¿Qué otros desafíos traerá este programa? No te pierdas los próximos episodios de Cuál es tu Pedido para descubrir más momentos inolvidables.

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

