En Cuál es tu Pedido, Estrella Torres y Bryan Arámbulo compartieron detalles de su amistad, que comenzó hace más de 12 años. Estrella recordó cómo, en sus tiempos en Corazón Serrano, Bryan era un joven que no dejaba de asistir a sus presentaciones en Huacho.

“Cuando yo estaba en Corazón Serrano, hace más o menos 12 años, había un chico que, cada vez que íbamos a Huacho a cantar, siempre estaba en primera fila y nos dijo, ‘¿puedo subir a cantar?’”, relató Estrella, quien no dudó en resaltar el talento de Bryan. “Lo hizo espectacular, y la verdad sí, se lo merece todo lo que tiene, todo lo que es, se lo merece”, añadió con orgullo.

La conversación se hizo aún más personal cuando Nelly Rossinelli preguntó a Bryan: “¿Es verdad que tú y Estrella son súper amigos?” A lo que él respondió: “Sí, hace mucho que de verdad no solamente hemos compartido eso de la música, sino que también ha habido oportunidades en que nos hemos encontrado en eventos personales, acompañándonos con muchas amistades”.

El toque más personal vino cuando Nelly le preguntó: “¿Fuiste a su boda?”, a lo que Bryan respondió: “Sí, justamente te iba a comentar eso, la hemos pasado muy bonito”, dejando claro lo fuerte que es su vínculo.

¿Qué más nos revelarán Estrella y Bryan sobre su relación? ¿Qué momentos compartidos de la música los han marcado? No te pierdas el próximo episodio de Cuál es tu Pedido para seguir descubriendo más sobre su amistad y carrera.

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR