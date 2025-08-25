Nelly Rossinelli estrena su nuevo programa “¿Cuál es tu pedido?” este LUNES 25 DE AGOSTO a las 6:45 P.M. por Latina Televisión. La popular “mamá de los pericotitos” apoyará, todas las noches, a un famoso para cumplir el exigente pedido de otros famoso.

Ambos se pondrán manos a la obra en la cocina de Nelly para cumplir con el reto en tiempo récord. ¡No te pierdas el gran estreno de “¿Cuál es tu pedido?”!

Mira AQUÍ el nuevo vídeo promocional de “¿Cuál es tu pedido?”

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Cuándo se estrena “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

El nuevo programa de Nelly Rossinelli se estrena este lunes 25 de agosto a partir de las 6:45 p.m. por las pantallas de Latina Televisión.

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR