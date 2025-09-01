En un divertido momento de “Cuál es tu Pedido”, El Tanque Arias compartió detalles sobre su vida personal, revelando cuántos años lleva casado y cómo ha logrado mantener su relación durante tanto tiempo, mientras prepara una deliciosa salchipapa para Bruno Cavassa.

La conversación comenzó de manera casual, cuando Nelly Rossinelli le preguntó: “¿Cuántos años de casado, Tanquesito?” a lo que El Tanque respondió con una sonrisa: “Tenemos desde el 2009”

Luego, el periodista deportivo continuó con una pequeña broma, diciendo: “Vamos a cumplir 16 años en diciembre”. Al parecer, el tiempo ha pasado rápido para El Tanque, y la relación sigue siendo sólida a pesar de los años.

Nelly, curiosa por saber el secreto para llegar a los 16 años de matrimonio, le preguntó: “¿Cuál es el secreto para llegar a los 16 años de casados?”. El Tanque pensó por un momento antes de responder: “Yo creo que mucha comunicación, mucho entender el uno al otro también, porque la relación no es solamente de uno, creo, ¿no?”.

Sin embargo, el periodista agregó una reflexión importante: “Si solamente uno da, tampoco funciona. Los dos tienen que ceder un poquito en algo. Y entre risas, El Tanque continuó: “Con fe, con fe, dame la bendición.”

¿Cuál será el verdadero secreto para mantener una relación duradera en el mundo del espectáculo? ¡Descúbrelo en el próximo episodio de “Cuál es tu Pedido”!

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

