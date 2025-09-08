En un nuevo episodio de Cuál es tu Pedido, Diana Sánchez y Jely Reátegui, parte del equipo de Yo Soy 2025, se enfrentaron a un divertido desafío culinario propuesto por Nelly Rossinelli mientras cocinaban una deliciosa causa. Diana tenía como reto preparar el plato especialmente para Jely, pero no contaba con lo que vendría después: “Es hora de las Culinanzas”, anunció Nelly, activando las carcajadas en el set.

La dinámica consistía en que Jely debía formular adivinanzas gastronómicas para Diana. Ingredientes, recetas, y datos curiosos de la cocina peruana formaron parte del cuestionario. Si la actriz acertaba más, ganaba una limonada frozen con fresas. Si perdía, Diana se salvaba de preparar ese toque adicional.

“Si yo gano, no hago ese extra”, advirtió Diana con una sonrisa. “Entonces más te vale adivinar”, respondió Jely entre risas, mientras ambas disfrutaban del juego con complicidad y picardía.

Finalmente, luego de varias risas, adivinanzas fallidas y momentos memorables, el resultado se inclinó a favor de Jely, quien logró ganarse su merecido refresco. Un final refrescante y divertido para una competencia entre amigas.

¿Tú habrías acertado las Culinanzas? ¿Qué premio pondrías tú en juego? No te pierdas más de estos momentos en Cuál es tu Pedido.

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR