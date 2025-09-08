En un nuevo episodio de Cuál es tu Pedido, Diana Sánchez vivió un momento inesperado mientras intentaba terminar su reto culinario: preparar una causa especial para su compañera de Yo Soy 2025, Jely Reátegui. A último minuto, Diana tuvo que añadir un toque extra: una limonada frozen con fresas, exigida por el exigente paladar de su amiga.

El reloj jugaba en su contra y justo cuando el plato aún no estaba listo, apareció el motorizado encargado de recoger el pedido. Fue ahí cuando la ex participante de El Gran Chef Famosos (y ahora conductora de televisión) decidió improvisar para ganar tiempo. Le tomó las manos al motorizado y le dijo con picardía: “Qué manos tan grandes”, provocando risas en el set.

Acto seguido, soltó otra frase inesperada: “¿Puedo subirme a tu moto?”, intentando distraer al repartidor y conseguir algunos minutos más para terminar su preparación. El momento fue tan divertido como inesperado, y todos se preguntaban si realmente funcionaría su “táctica”.

¿Logró su objetivo o el motorizado partió sin su pedido? ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? No te pierdas este divertido momento y muchos más en Cuál es tu Pedido.

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

