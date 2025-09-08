En el más reciente episodio de Cuál es tu Pedido, Diana Sánchez se puso el mandil para cocinarle a su gran amiga y compañera de programa, Jely Reátegui. Mientras picaba el ají para preparar una causa especial, Diana no dudó en abrir su corazón: “Jely es una mujer de contradicciones”, expresó entre risas, dejando en claro que aunque la actriz puede parecer impredecible, siempre tiene buenas intenciones

A lo largo del programa, la también conductora se animó a calificar el rol de Jely como jurado de Yo Soy 2025. “Es bastante detallista, siempre da los mejores consejos”, dijo con firmeza.

Sin embargo, también destacó el suspenso que genera su compañera en cada gala: “Por momentos nos hace pensar que el participante no va a pasar porque les dice ‘no me parece, no te estás plantando correctamente’… y de la nada dice ‘¡bienvenido a la siguiente etapa!’”

Para Diana, esa mezcla de dureza y ternura es lo que la hace única: “No sabemos qué esperar de Jely porque ella es así”, comentó provocando una sonrisa espontánea en la actriz, quien no pudo evitar emocionarse ante las palabras de su amiga.

¿Tú también tienes una amistad así de entrañable? ¿Qué plato prepararías para esa persona especial? Descubre más momentos como este en Cuál es tu Pedido.

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR