Daniel Menacho y César Ritter son los invitados de este martes en la cocina de Nelly Rossinelli en “¿Cuál es tu pedido?”. Ambos actores están entusiasmados por este nuevo reto culinario.

En esta edición, Daniel, ex participante de “El Gran Chef Famosos”, sería el comensal y César, actor de “Eres mi bien”, sería el cocinero.

Daniel Menacho compartió sus impresiones sobre este nuevo reto: “Preocupadísimo porque tengo hambre. Estoy feliz de verte, pero preocupado. Hay algo que yo necesito probar, pero nunca he hecho”. “Qué gusto conocerte, muchas gracias por invitarme a tu cocina. Ojalá no la malogre, estoy bien nervioso”, añadió César al encontrarse con Nelly en la cocina.

El pedido de esta noche es picante de cuy, ¿qué tal resultará?

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR