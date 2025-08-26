César Ritter llegó a la cocina de “¿Cuál es tu pedido?” de Nelly Rossinelli para cumplir el reto de Daniel Menacho: hace picante de cuy.

Luego de 70 minutos de cocina, el delivery se llevó el pedido hasta la casa de Menacho para su degustación. “Me gusta, se siente bastante el maní. Bien rico. Oye, es una carne bien sabrosa, bien suavecita”, halagó el actor.

Nelly le preguntó cuántas estrellas, del 1 al 5, le daría al plato hecho por César Ritter. Daniel Menacho dio su veredicto: “Yo le doy 4 estrellas”. “No está mal. Se ha salvado, porque si decía 3…”, respondió César en broma.

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR