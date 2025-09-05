En un nuevo episodio de Cuál es tu Pedido, Connie Chaparro y Patricia Portocarrero se reencontraron para compartir anécdotas, risas y, por supuesto, algo más que comida. Las reconocidas actrices de la televisión nacional llegaron al set junto a Nelly Rossinelli, donde Patricia fue la encargada de preparar unos deliciosos anticuchos para su gran amiga.

Luego de recordar cómo se conocieron y cuántos años llevan siendo amigas, coincidieron en algo muy especial: el karaoke es una de sus actividades favoritas. Fue entonces cuando, como por arte de magia, el programa sorprendió con un mix de Pandora, el famoso grupo mexicano.

“Si es con Patricia, por supuesto”, dijo emocionada Connie, cuando le preguntaron si se animaba a cantar. “Hay una canción que me llena de alegría, que es el popurrí de Pandora”, agregó mientras ambas se ponían de pie para cantar y bailar con entusiasmo.

Aunque no se sabían toda la letra, eso no impidió que interpretaran la canción completa con una energía contagiante. Y no solo eso: también se animaron a cantar “Querida” de Juan Gabriel, elevando el ambiente a pura emoción y alegría.

¿Te imaginabas verlas cantando juntas en televisión? ¿Qué otras sorpresas nos regalarán en la cocina y en el escenario? No te pierdas los próximos episodios de Cuál es tu Pedido.

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR