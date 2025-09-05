En uno de los episodios más divertidos de Cuál es tu Pedido, Patricia Portocarrero y Connie Chaparro volvieron a demostrar que su amistad es sinónimo de alegría, ocurrencias y buen humor.

Esta vez, la actriz y comediante fue la encargada de preparar anticuchos para su gran amiga y colega, quien llegó como comensal estrella. Desde el primer momento, la química entre ambas encendió la cocina del programa… y no precisamente por los anticuchos.

Las bromas no se hicieron esperar: entre carcajadas, recuerdos, Patricia incluso apagó el monitor de Connie, en un arranque de risa, luego de una broma sobre quién realmente cocinaba en casa.

Pero uno de los momentos más inesperados llegó cuando Connie Chaparro probó el anticucho y, riendo, soltó: “La carne está fresca”. Luego, sin filtros, añadió: “Es que el anticucho está seco… necesito agua”, lo que hizo estallar en carcajadas a todos los presentes.

“Yo le pongo dos”, dijo Patricia, entre risas, y acto seguido se paró de su asiento y se volvió loca, provocando aún más risas en el set.

Como si fuera poco, también se animaron a un karaoke improvisado, entonando un mix del grupo mexicano Pandora y hasta cantaron “Querida” de Juan Gabriel, completando un episodio que tuvo de todo.

¿Este será el dúo más divertido que ha pasado por el programa? ¿Qué otros secretos y canciones se guardan estas amigas? No te pierdas los próximos episodios de Cuál es tu Pedido.

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

