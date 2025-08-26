César Ritter, el invitado de esta noche en la cocina de “¿Cuál es tu pedido?”, sorprendió a Nelly Rossinelli con su voz. El actor de “Eres mi bien” se animó a imitar a un grande de la música.

Ritter hizo memoria y deleitó el oído de Nelly Rossinelli al son de “Noelia” de Nino Bravo. ¿Hará su casting para “Yo Soy”?

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

