En Cuál Es Tu Pedido, se vivió un tenso y divertido enfrentamiento entre Bruno Cavassa y El Tanque Arias, quienes pusieron a prueba su conocimiento futbolero en un reto lleno de preguntas y respuestas sobre el fútbol.

La primera pregunta fue dirigida a Bruno Cavassa: “¿Contra qué selección fue el primer gol de Gianluca Lapadula?”. Cavassa, demostrando su calma y experiencia, respondió correctamente que fue contra Ecuador.

Por otro lado, El Tanque Arias no se quedó atrás y acertó en su turno al mencionar a Paolo Guerrero y André Carrillo como los autores de los goles de la selección peruana frente a Australia en el Mundial de Rusia 2018.

Pero la competencia se calentó cuando Cavassa falló al no saber la cantidad exacta de campeonatos de Sporting Cristal, aunque sí adivinó correctamente al máximo goleador de la Liga 1 2024, Martín Cauteruccio.

A pesar de un duelo de intelecto futbolístico, al final el Tanque Arias cometió dos errores, mientras que Cavassa solo falló en una pregunta. Por esta razón, al Tanque le prepararon un toque especial de mayonesa y salsa golf extra, como parte de la “penalización” del reto.

¿Cómo crees que se sintió El Tanque Arias al cometer dos errores en las preguntas? ¿Quién ganará en su próximo enfrentamiento? No te pierdas más momentos como este en Cuál es tu Pedido.

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR