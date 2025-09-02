En Cuál es tu Pedido, Anthony Chávez regresó al programa para cocinar junto a Nelly Rossinelli y preparar un plato para Mónica Torres, la comensal especial del día. Entre risas y juegos, Anthony aprovechó la oportunidad para revivir uno de los momentos más emotivos de su paso por El Gran Chef Famosos, cuando fue eliminado junto a su hija Sumaq.

Recordando ese día, Anthony relató: “El día que nos eliminaron, yo arruiné la torta porque le eché mucho bicarbonato“, empezó a contar, añadiendo con humor: “En el corte comercial se me acercó una Nelly Rossinelli que yo no conocía, ella podrá ser muy suavecita, pero tiene un gran carácter“.

Fue entonces cuando Anthony recordó lo que le dijo Nelly en ese momento: “¿Te quieres ir de la competencia?” Lo que lo dejó completamente sorprendido. “Pensé que era su gemela malvada“, bromeó.

Finalmente, Nelly Rossinelli explicó que lo hizo para motivarlo y hacerlo reaccionar, una muestra de su carácter detrás de la cámara.

