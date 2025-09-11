En Cuál Es Tu Pedido, Andrea Luna y Priscila Espinoza llegaron como invitadas especiales para compartir en la cocina y disfrutar de un buen plato.

Priscila sorprendió al pedirle a Andrea que le prepare un bistec empanizado con tallarines verdes. Andrea, con toda la actitud, se puso manos a la obra, pero en plena preparación surgió un momento inesperado.

Mientras manipulaba varios ajíes sin guantes, Priscila la interrumpió entre risas: “No peles el ají con la mano, agárrate el ojo”, bromeó, provocando carcajadas en el set.

De inmediato, Nelly Rossinelli intervino con una advertencia clara: “Ni te agarres el ojo o la cara, Andrea”, para evitar cualquier accidente en plena cocina.

Un momento divertido que encendió la grabación y mostró el buen humor de las invitadas.

