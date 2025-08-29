En Cuál es tu Pedido, uno de los momentos más divertidos de la edición fue protagonizado por Ana Kohler, quien decidió dedicarle una canción a su colega y amiga Rossy War. Mientras Nelly Rossinelli y la intérprete de tecnocumbia se encontraban en la cocina esforzándose para que el pedido llegara a tiempo, la comensal del día dejó volar su inspiración musical.

Con picardía anunció: “Voy a cantar mi canción, miren todo lo que tengo que hacer”, y de inmediato interpretó una versión distinta de un clásico de Myriam Hernández: “El lomo que esperaba nunca está llegando, en manos de Rossy es una ricura…”.

El ingenio de Kohler provocó risas y buena vibra en la cocina, convirtiéndose en uno de los instantes más comentados de la noche.

¿Seguirá Ana animándose a crear más canciones improvisadas? ¿Qué otras ocurrencias traerán los próximos invitados? Descúbrelo en Cuál es tu Pedido.

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

