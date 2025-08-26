César Ritter sorprendió a Nelly Rossinelli con una confesión mientras cocinaban picante de cuy en el nuevo programa de “¿Cuál es tu pedido?”.

“A mí me decían cara de cuy”, confesó el actor de “Eres mi bien”. Entre risas, la popular “mamá de los pericotitos” le dijo: “No pareces tanto”.

Para “demostrar” su punto, César Ritter empezó a cantar: “A la camita”, la popular canción del personaje Topo Gigio.

Entonces, ¿es un cuy o Topo Gigio?

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR