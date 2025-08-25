Franco Cabrera no soportó el estrés de la cocina de Nelly Rossinelli en “¿Cuál es tu peiddo?” y, para relajarse, empezó a cantar una de las canciones más famosas de Ricardo Arjona: “Te conozco”.

Inmediatamente, la “mamá de los pericotitos” quedó encantada con la voz del conductor de “Yo Soy”. “Franco, me has dejado sorprendida. En un momento pensé que te habían puesto playback”, aseguró Nelly.

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

