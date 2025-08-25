Franco Cabrera fue RETADO en su ingreso a la cocina de Nelly Rossinelli en “¿Cuál es tu pedido?”. El conductor de “Yo Soy” tuvo que adivinar 3 de los 6 órganos de la vaca que tenía en la mesa.

A través del tacto, Cabrera tuvo que adivinar cada uno de los órganos. El conductor consiguió adivinar los riñones, lengua y chinchulín.

“¡Bien Franquito!”, festejó Pedro Pablo Corpancho desde su casa.

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

