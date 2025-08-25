Franco Cabrera fue el invitado que estrenó la cocina de “¿Cuál es tu pedido?” al lado de Nelly Rossinelli. A punto de acabarse el tiempo para cumplir con el reto, el motorizado llegó para apurarlos y llevar el delivery hasta Pedro Pablo Corpancho.

Pero Franco tenía un plan: hacer bailar al motorizado al son de “Llorarás” de Óscar d’León y conseguir segundos valiosos para empaquetar el pedido. ¿Lo habrá conseguido?

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

