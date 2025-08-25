Franco Cabrera estrenó la cocina de “¿Cuál es tu pedido?” al lado de Nelly Rossinelli para cumplir con el antojo de Pedro Pablo Corpancho: chanfainita. Una vez cumplido el tiempo, el conductor de “Yo Soy” empaquetó el pedido y se lo envió al chico del react.

Luego de probar el plato de Franco Cabrera, Nelly le preguntó a Pedro Pablo: “¿Cuántas estrellas le pones a la chanfainita?”. Y, tras pensarlo por unos segundos, él contestó: “El ajo está perfecto en el arroz, pero le hubiera puesto un poco más de sal. Le pongo un sólido 5”.

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

