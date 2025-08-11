Nelly Rossinelli está de vuelta en las pantallas de Latina con su nuevo programa “Cuál es tu Pedido”. La única jurado que estuvo durante TODAS las temporadas de “El Gran Chef Famosos” ha regresado a su casa televisiva para comenzar un nuevo formato que promete, entretendrá a todas las familias.

El programa se estrenará este lunes 25 de agosto y se une a la nueva apuesta de contenidos de Latina, junto a Yo Soy 2025, Eres mi Bien y Ponte en la Cola, programas emitidos desde mediados de este año por la casa televisiva.

En el nuevo vídeo promocional, se menciona a Nelly como “Una mujer capaz de enfrentar cualquier reto en una cocina donde todo es posible”, el formato constará de un famoso que realizará un pedido, y ella, con la ayuda de otro personaje conocido, se encargará de cocinarlo. ¿Quién será el primer invitado?

¿Cuándo se estrena “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

El nuevo programa de Nelly Rossinelli se estrena este lunes 25 de agosto por las pantallas de Latina Televisión.

