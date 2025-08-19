“¿Cuál es tu pedido?“, el nuevo programa de cocina de Nelly Rossinelli, se estrena este lunes 25 de agosto a las 6:45 p.m. por Latina Televisión. La exjurado de “El Gran Chef” se preparara para afrontar este reto culinario que busca divertir a todas las familias.

“Los ingredientes listos, la cocina encendida, solo falta saber una cosa: ¿Cuál es tu pedido?”, se escucha en la nueva promoción.

En el avance promocional se aprecia que Amy Gutiérrez, Estrella Torres, Franco Cabrera, Priscila Espinoza y Andrea Luna, entre otras personalidades, son algunas de las personas que estarán en la cocina de la querida “mamá de los pericotitos”.

Mira AQUÍ el nuevo vídeo promocional de “¿Cuál es tu pedido?”

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Cuándo se estrena “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

El nuevo programa de Nelly Rossinelli se estrena este lunes 25 de agosto a partir de las 6:45 p.m. por las pantallas de Latina Televisión.

