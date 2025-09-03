En Cuál es tu Pedido, los cantantes Estrella Torres y Bryan Arámbulo compartieron momentos inéditos de su carrera en una charla con Nelly Rossinelli. Sin embargo, la conductora sorprendió a ambos al mostrar un video del pasado, donde los dos, mucho más jóvenes, participaban en el programa Yo Soy. En esa grabación, Estrella imitaba a Myriam Hernández en Yo Soy Kids, mientras que Bryan lo hacía con la cantante estadounidense Annette Moreno.

“¿Han podido probar suerte en Yo Soy?“, preguntó Nelly Rossinelli. A lo que Estrella reaccionó con una risa nerviosa: “¡Ay, si lo sabía, no!“, mientras que Bryan añadió, entre risas: “Sí, oye, de verdad, cómo es la vida, ¿no?“. Por su parte, Estrella no pudo evitar sentir algo de vergüenza: “¡Qué vergüenza!“, comentó, recordando aquellos momentos tan lejanos.

¿Qué pensará Bryan de esa versión tan diferente de él que vimos en Yo Soy? ¿Cómo se sintieron al revivir esas memorias de sus comienzos? No te pierdas el próximo episodio de Cuál es tu Pedido para descubrir más sobre sus historias y su recorrido en la música.

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR