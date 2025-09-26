La detención de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, en San Lorenzo (Paraguay), no solo representa un golpe al crimen organizado, sino que también reveló tensiones entre autoridades.

La Policía paraguaya afirmó que el operativo fue llevado a cabo sin apoyo peruano, debido a sospechas de filtraciones que en el pasado frustraron intentos de captura. Incluso revelaron que cada vez que compartían información con la Dirincri, Moreno cambiaba de domicilio.

El factor decisivo para atraparlo fue el uso del guaraní, lengua que permitió a los agentes locales mantener el sigilo de la operación. Durante el allanamiento, Moreno habría ofrecido un millón de dólares a cambio de su liberación.

Ahora, el debate está en si será extraditado al Perú, un proceso que puede tardar hasta dos años, o expulsado por haber ingresado con documentos falsos, lo que aceleraría su regreso.

El caso deja en evidencia un problema mayor: la necesidad de blindar la lucha contra el crimen de la corrupción interna.

