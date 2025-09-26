Arriba mi Gente transmitió en vivo la movilización de los transportistas de la línea 41, quienes bloquearon la Panamericana Norte rumbo al Congreso. Los manifestantes señalaron que, a pesar de la captura de Eric Moreno, ‘el Monstruo’, las extorsiones y los ataques a conductores continúan.

“Estamos cansados, exigimos un ministro sin antecedentes criminales”, afirmó uno de los dirigentes, mientras otros denunciaban que las promesas de protección policial nunca se cumplen.

Durante el programa, Adriana advirtió que los pasajeros también resultan afectados por los paros imprevistos. Sin embargo, una usuaria entrevistada defendió la medida: “Si no protestan así, no les hacen caso”.

¿Cambiará algo tras esta protesta y la caída de ‘el Monstruo’? Descúbrelo en Arriba mi Gente.

